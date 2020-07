Ajaloohuviline leidis Jõgevamaalt allatulistatud Vene ründelennuki

Lõhmus leidis Vene lennuki koos oma 17-aatase poja Lehoga pala vallast Mäkaste küla territooriumilt metsast. «See on otseses mõttes pärapõrgu, mingit asustust seal ei ole. Küla peal käisid juba nõukogude ajal jutud,, et sealkandis on alla tulistatud Vene lennuk,» rääkis Lõhmus.