Fotod ⟩ Politsei piiras Antsla hipilaagri ümber ega lase koroonatestide vastuste saabumiseni kedagi välja

Tema sõnul on laagris hinnanguliselt natuke üle paarikümne inimese, kes kõik läbi testitakse. Kuigi politseil on võimalus ka koroonaproovide võtmisel vajadusel sundi rakendada, on politseiametniku sõnul olukord seni rahulik. «Õhkkond on tore ja sõbralik. Ka laagriliste eesmärk on tegelikult sama: nemad tahavad samuti, et viirus levima ei hakkaks ning kõik terveks jääks. Olgugi, et see üksteisemõistmine võttis pisut aega, loodame südamest, et nii korraldaja kui osalejad tajuvad, et antud otsused on kõik selleks, et kaitsta nii nende kui kogukonnaliikmete tervist.»