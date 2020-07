See on Haabersti linnaosavalitsuse pilootprojekt, millega üritatakse aidata elanikke võitluses aiad vallutanud Hispaania teeteoga.

«Linnaosavalitsus on kaardistamas Hispaania teeteo leviku asukohti ning elanike tagasisidele tuginedes on enim hiidnäljkaid just Kakumäel. Seetõttu otsustasime esimese niiöelda proovikonteineri just sinna piirkonda paigaldada,» rääkis linnaosavanem Andre Hanimägi.