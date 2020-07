Seeder kiidab Parempoolsete ühenduse heaks: olen kaudselt selle tekitamise taga

«Mul on siiralt hea meel selle üle. Olen kaudselt ise selle tekitamise taga ja minu teada luuakse Isamaa sees mitut ühendust lisaks nendele, mis Isamaa sees juba on. Isamaa sees on mitmed ühendused ja teeme nende kaudu poliitikat ka erakonna sees. Need ühendused aitavad erakonna poliitikat välja kujundada. Meil on näiteks rahvuslaste, kristlaste, naiste, noorte, seenior ühendus,» sõnas Seeder.