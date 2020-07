Kallase hinnangul näitab Isamaa otsus, et erakonna sees käivad arutelud selle teema üle, et mis suuna erakond peaks valima ja kas erakond on õiges valitsuses. «Sõnades on Isamaa ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond parempoolsed, aga tegudes ei ole, kui te vaatate seda, mida valitsus teeb,» kommenteeris Kallas ja lisas, et tema meelest on positiivne, et arutelud toimuvad.