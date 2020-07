TTÜ ukse taha jäänud välistudengid: me loobusime oma töökohast, kes vastutab?

TTÜ otsustas, et esimesse ega teise semestrisse ei võeta vastu tudengikandidaate, kelle päritoluriigis on viimase kahe nädala kumulatiivne koroonaviiruse positiivsete testide arv 100 000 inimese kohta rohkem kui 16. Pakistanis, kus Abbas ja Fatima elavad, tuvastati ainuüksi kolmapäeval 1332 uut koroonaviiruse juhtu.

Abbase sõnul on TTÜ ukse taha jäänud välistudengitel loodud oma kommuun WeChat rakenduses, kus olukorda lahatakse. Emotsioon on üldpildis nukker ja vihane üheaegselt. «Mõned lahkusid töölt, et eksamiteks valmistuda, mõned müüsid auto ja mõni võttis laenu. Me oleme kulutanud oma energiat, aega ja raha,» nendib ta ja lisab, et teatest kuulsid välistudengid esmalt meediast ning järgmisel päeval saatis kool neile isiklikud kirjad.