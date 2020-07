Kantar Emor: erakondade reitingutes on taastunud kriisieelne olukord

Kui vahepealne koroonakriis võimaldas koalitsioonierakondadel rohkem meediakajastusi saada ning nende summaarne reiting tõusis maikuus 46 protsendini, siis nüüdseks on see kukkunud uuesti 40 protsendi lähedale. Keskerakonna reiting on langenud 17 protsendile ja EKRE toetus 18 protsendile. Kantar Emori juhtekspert Aivar Voog: «Nähtavasti on kahe populaarsema koalitsioonierakonna kukkumise põhjuseks olnud sisetülid valitsuses, mis kindlasti ei mõjunud kummagi erakonna kuvandile hästi.»