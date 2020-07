«Otsustasin konkursil osaleda. Minu viieaastane leping riigikantseleiga saab veidi rohkem kui pooleteise aasta pärast läbi ja on selge, et see riigikogu kantselei ametikoht ei oota mind poolteist aastat. Pidin otsustama nüüd, mida ma tahan. Otsustasin, et kandideerin ja kui võidan konkursi, siis lähen riigikogu kantseleisse tagasi,» ütles Seaver Postimehele.