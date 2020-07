Uuring: Pirita tee ummikute vastu aitab liikuvusmustri muutumine

«Uuringust selgub, et lähima viie aasta perspektiivis on võtmeküsimus liikuvusmustri muutumine, mis tooks kaasa autokasutuse kasvu peatumise ja selle tõttu muude liikumisviiside kasutuse osakaalu suurenemise,» lausus Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Ta täpsustas, et eelkõige peab uuring silmas ühistranspordi ja jalgrattakasutuse kasvu. Uuring toob esile, et olukord võiks lihtsustuda siis, kui peaks realiseeruma trammiliini rajamise idee kesklinnast Piritale ja edasi Viimsisse. See pole aga lühiajalises perspektiivis reaalne.