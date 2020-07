Kantsler andis kaitseväelastele üle missioonimedalid

Kantsler rõhutas, et Eesti on osalenud erinevatel sõjalistel operatsioonidel veerandsada aastat ning Eestit esindavate kaitseväelaste professionaalne ja oskuslik töö on aidanud selle aja jooksul luua ja tugevdada liitlassuhteid.

Erilise nähtavusega on olnud sel aastal operatsioon Barkhane Malis. Prikk tõi välja, et meie panus sihtüksusesse Takubas on mõjunud tugevdavalt meie kahepoolsetele suhetele Prantsusmaaga. «Prantsusmaa üksused on praegu kohal ka Ämaris, et tõhustada heidutust meie piirkonnas,» ütles Prikk.