Riik soovib tervisehädadega inimeselt juhiloa ära võtta

Viimase viie aasta jooksul on pensioniealiste põhjustatud õnnetuste arv kasvanud ligi 10 protsenti aastas. Kui 2016. aastal oli 65-aastaseid ja vanemaid liiklusõnnetuse põhjustajaid 2505, siis 2019. aastal tõusis see arv 3330 inimeseni. Perearstide sõnul esineb olukordi, kus inimesel tuleks autojuhiloa jaoks vajalik tervisetõend enneaegselt peatada, kuid võimalus selleks lihtsalt puudub. Sotsiaalministeerium loodab olukorra lahenduseni jõuda järgmise aasta jooksul.

«Vaadates nüüd liikluskindlustusjuhtumite statistikat ja arvestades, et meie Eesti rahvastik pidevalt vananeb, siis on tõenäoliselt õige aeg üle vaadata ekspertide poolt nii see kontrolli metoodika kui siis ka sagedus,» ütles liikluskindlustuse fondi kahjuennetuse valdkonna juht Ülli Reimets rahvusringhäälingule.

Sõidukijuht peab läbima tervisekontrolli üldjuhul iga kümne aasta järel. 65-aastased ja vanemad iga viie aasta tagant, kui arst teisiti ei otsusta. Kuigi mootorsõiduki juhtimiseks peab sõitjal olema kehtiv tervisetõend, satuvad liiklusesse ka need, kellel vajalik tõend puudub. Nimelt ei saa kord juba määratud tervisetõendit isegi ootamatute asjaolude korral peatada.

«Me ei saa muuta teise arsti otsust, me ei saa seda ennetähtaegselt lõpetada ja kui inimesel on tekkinud mingisugune selline terviseseisund, mis praktiliselt üleöö võib muuta ta iseendale ja teistele ohtlikuks, siis meil praegusel hetkel puudub võimalus tegelikult see inimene nagu liiklusest kõrvaldada,» rääkis Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esinaine Le Vallikivi.

Ta tõi ERR-ile näite, kus arst veenis liikumispuude, madala reaktsioonikiiruse ning kuulmis- ja nägemislangusega eakat patsienti autoga tulevikus enam mitte sõitma, kuid patsient ütles, et tal on ükskõik ja et ta sõidab ikkagi edasi.

Vallikivi sõnul võiks arstidel olla õigus ootamatute terviserikete korral inimese juhtimisõigus peatada. Sotsiaalministeeriumi sõnul muutub olukord järgmise aasta jooksul.