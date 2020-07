Alates 1992. aastast jäi täna esmakordselt ära traditsiooniline Sinimägede mälestusüritus

«Mehi oli väga erinevatest väekoondistest. Mäletan, et paljud kohtusid esmakordselt enam kui 40 aasta järel. Meestel oli muidugi kaasas ka joogipoolist ja mitmed puhkasid pärast oma peatäit välja. Sinimägede üritus on olnud kantud praeguse Saksamaa sõjafilosoofilisest lähenemisest, mille järgi sõjameeste hauad ei lahuta, vaid ühendavad,» ütles Arjakas.

25. juulist 12. augustini 1944 Sinimägedes Punaarmee ja Saksa vägede vahel peetud Sinimägede lahing on teadaolevalt kõige ohvriterohkem lahing Eesti pinnal. Sinimägedes langenute täpne arv on teadmata. Kõneldes Punaarmee inimkaotust Sinimägedes, on ajaloolane Ülo Taimre toonud välja arvu 170 000 ja Saksa poolel 10 000 langenut. Arvatakse, et Saksa mundris eestlasi langes Sinimägedes umbes 2500.