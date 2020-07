Riigikontrolli vastulause Postimehe artiklile

Riigikontroll on täpselt samadel seisukohtadel, mis on väljendatud tänavu veebruaris sotsiaalministrile saadetud kirjas. Riigikontroll leiab jätkuvalt, et vaidluse all olnud viit projekti oleks olnud õige rahastada mitte hasartmängumaksu laekumistest pärinevatest summadest, vaid Sotsiaalministeeriumi muust eelarverahast, sest nende projektide sisu ei paigutunud hasartmängumaksu seaduses antud kasutusvaldkondade loetelu alla. Küsimus ei ole selles, milline ühing raha taotles, vaid selles, kas projekti sisu mahub seaduses toodud loetelu alla.

Riigikontroll väljendas ka oma veebruarikuises kirjas seisukohta, et analüüsitud juhtumite korral olid taotlejad käitunud korrektselt ja raha taotlenud heas usus. Riigilt projektidele toetust saanud ühingutel oli ja on põhjust eeldada, et neile laekuv projektitoetus on välja makstud selleks ette nähtud eelarvesummadest. Seega on Sotsiaalministeeriumi vastutada, et projektitoetuste väljamaksed toimuksid seaduslikest allikatest, see ei ole toetuse saajate probleem.