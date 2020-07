Reisisihtkohad tasapisi avanevad, augustist saab ka Tuneesiasse

Tuneesia on koroonaviiruse madala nakatumisega riikide seas ning kuulub nende 12 riigi hulka, kust on võimalik praegu Euroopa Liidu riikidesse sõita. Euroopa Liidus kokku lepitud kolmandate riikide nimekirja kuuluvatest riikidest on võimalik Eestisse reisida Alžeeriast, Austraaliast, Gruusiast, Jaapanist, Kanadast, Marokost, Lõuna-Koreast, Rwandast, Taist, Tuneesiast, Uruguayst ja Uus-Meremaalt.