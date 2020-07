Tallinna rannad on sinivetikast puhtad

Sinivetikas on siiski merel endiselt olemas, kuid tingimused ei soosinud selle kallastele tulemist.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saare sõnul sinevetikad tulevad ja lähevad olenevalt tuulest: «Tavaliselt see suur sinivetika kogum asub avamerel ja soodsate tuulte mõjul tuleb ta randa, kui tuule suund muutub, siis sinivetikas liigub sinna, kust ta tuli. Sinivetikaid on paartuhat erinevat liiki ja ainult mõned neist toodavad toksiine ja ka need mitte alati,» lisas Saar.