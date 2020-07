Tallinna Vanasadamas peatuvad tühjad kruiisilaevad

Laevad täiendavad oma varusid ja võtavad kütust. Kruiisilaevade pardal on vaid meeskonnaliikmed.

Saksa kruiisifirmal Aida Cruises on kokku 13 laeva ning ettevõtte on teatanud koroonakriisijärgsete esimeste kruiisireisidega alustamisest augusti alguses oma kolme laevaga AidaPerla, AidaMar ja AidaBlu. Esilagu on tegemist vaid Saksamaalt algavate ja merel toimuvate lühireisidega.