Eelmisel nädalal teatas Tallinna Tehnikaülikool, et jätab sel aastal vastu võtmata üle 300 välistudengi, kes tulevad Covid-19 kõrge nakkusega riikidest. Täna otsustas ülikooli senat, et need välistudengid viiakse kohe üle järgmisse õppeaastasse.