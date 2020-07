Maanteameti hinnangul tuleks ökodukti läheduses kehtestada lageraie keeld. Amet leiab ka, et ei tohiks muuta maakasutust, rajada piirdeaedasid ega joonobjekte.

«Üldistus, et ulukid väldivad ökodukte läheduses tehtud lageraiete tõttu, ei ole adekvaatne. Suurulukeid, sealhulgas suurkiskjaid lageraie üldjuhul ei häiri,» ütles Postimehele ulukibioloog Tiit Randveer. «Enamgi veel, kuivõrd sae- või ka harvesteri hääl on märgiks kaetud toidulauast, siis see pigem meelitab dendrofaagseid (puusöödikuid - toim) elukaid,» selgitas Randveer.