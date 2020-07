Terviseamet: koroonaviiruse levik on Eestis kontrolli all

«Olukord on hea ja haiguse levik on meie kontrolli all,» märkis Dontšenko, lisades, et nakatumine on Eestis üks madalamaid Euroopa riikide hulgas.

28. juuli seisuga on Eestis tuvastatud 2038 koroonaviirusesse nakatunut, kes moodustavad 1,7 protsenti testitutest. Kokku on aga Eestis testitud ligi üheksa protsenti elanikkonnast.

Möödunud 14 päeva jooksul lisandus 16 uut haigusjuhtu, kusjuures 12 olid võõrsilt sissetoodud juhud. «Kindlasti on oluline teada kõigi haigusjuhtude päritolu ning seni, kuni kõigi juhtude osas pole nakkusallikas selge, et saa väita, et meil pole kohalikku levikut,» märkis Dontšenko, lisades, et viimatiste nakatumiste osas kahe puhul pole teada viiruse saamise päritolu.

Dontšenko tõdes, et oli prognoositav, et piiride avamisel võib tulla Eestisse ka nakatunuid, ning tasub arvata, et ka edaspidi võib üle piiri Eestisse tulla koroonaviirusega inimesi. Viimatistest nakatunutest viis tulid Ukrainast, kaks Poolast, kaks Venemaalt ning üks USA-st, Hispaaniast ja Suurbritanniast.