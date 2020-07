Roolijoodik läks tänu tähelepanelikule kodanikule ligi 2,5 aastaks vangi

Jõhvi politseijaoskonna uurija Merit Tammesaar tunnustab tähelepanelikku inimest, kes kahtlasest sõidukijuhist teatas. «Kahtlase sõidustiiliga mootorsõiduki juhtidest teatatakse aina sagedamini, mis on igati kiiduväärt tegu, sest niiviisi saame tagada veelgi parema liiklusturvalisuse. Olenemata sellest, kus joobes juht sõidab – linnas või maanteel –, on tema osalus liikluses igal juhul äärmiselt ohtlik. Õnneks on ohtlik juht autoroolist ajutiselt eemaldatud ning selleks, et juhtimisõigus taastada, tuleb tal uuesti teha vastava kategooria teooria- ja sõidueksam,» sõnas Tammesaar.