Teeäärsed mannekeenid valmistavad politseile peavalu

Politsei soovitus on jätkuvalt projekti autoritel järele mõelda, kuidas kõrvalistele inimestele sellised vaatepildid võivad mõjuda. Seda iseäranis juhtudel, kus mõnest mulaažist on jäänud eemalt vaadates mulje nagu oleks keegi õnnetusse sattunud. Politsei rõhutab, et ei keela kunsti, kuid soovib, et sellega kõrvalisi inimesi ei hirmutataks või ehmatataks.

Ametivõimude teatel on sellised väljakutsed viimasel ajal sagedased. «Eile saime väljakutse, et Kambjas on tee ääres põõsas pikali rattaga inimene. Möödujad kirjeldasid, et ei julgenud lähemale minna, kuna tundus, et abivajaja enam ei hinga ja on surnud. Patrull selgitas [kohapeal], et tegu oli mulaažiga. Tartu-Viljandi teel on samuti sarnane topis, kus rattur oleks just kui vastu puud sõitnud»