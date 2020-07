Vana bussiromu häiris Lasnamäel autode lukustamist

Munitsipaalpolitsei Lasnamäe piirkonna inspektorid said ühel päeval telefonikõne, kus Sinimäe tänaval elav meeskodanik kurtis, et kahe maja vahelisel teelõigul kaovad autodel signalisatsioonid, uksed ei lukustu ja uuemat tüüpi autode mootorid ei käivitu. Probleem olevat kestnud juba kaks kuud ja keegi ei saa aru, kuidas see võimalik on. Mure olevat just uuemat tüüpi autodega.