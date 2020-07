Terviseamet ei hakka Ukrainast ja Valgevenest saabujaid laustestima

Ta lisas, et terviseamet ei looda eneseisolatsiooni puhul vaid inimeste heale tahtele, vaid kontrollib nõude täitmist koostöös politsei- ja piirivalveametiga.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldas 21. juulil erilennu Ukraina põllumajandustöötajate Eestisse toomiseks. Kingsepp märkis, et erilennuga saabunuid käisid ametid sel neljapäeval ka kontrollimas.

MKM-i avalike suhete osakonna nõunik Taavi Audo täpsustas BNS-ile, et uued andmed nakatunute arvu kohta avaldatakse kord nädalas reedeti. Niisiis, kui sel reedel selgub, et Ukrainas või Valgevenes on haigestumise määr uuesti üle 25 tõusnud, keelab ministeerium taas otselennud.