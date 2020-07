Narvas tänaval ohvrit viis korda tulistanud mees sai pika vangistuse

Kohtuotsuse kuulutamisel märkis kohus, et süüdistus on põhjendatud ning mõistis Aleksandrile tapmiskatse eest karistuseks kaheksa aastat vangistust ja tulirelva ebaseadusliku käitlemise eest ühe aasta vangistust. Liitkaristuseks mõistis kohus talle kaheksa aastat, kaks kuud ja 28 päeva vangistust.

Kohus on veendunud, et Gerasimov tahtis teist inimest tappa. Ta tulistas kannatanu suunas viis lasku tänaval, Narva ühes käidavamas kohas, hommikuse tipptunni ajal. Isegi juhul, kui need ei olnud tehtud kavatsusega kannatanut tappa, oli igal juhul tegemist vähemalt kaudse tahtlusega.