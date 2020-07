Kosmose kino juht: filme ei ole

Kuigi juunis tegi kosmose kino korraks uksed lahti, siis juuli algusest ollakse taas suletud. Ka praegu ei plaanita kino avada, sest vanade filmide näitamine ei tasu ära ja uusi kassahitte peale ei tule. Nii polegi Kosmose kino juhi Tatjana Tolstaja hinnangul mõtet kino lahti hoida, kui külastajaid on kogu maailma kinodes lausa 75 protsenti tavapärasest vähem.

«Filme ei ole, seepärast me – nagu kõik teised – üritame oma kulusid minimiseerida, katsume teha nii, et mitte jääda miinusesse. Hetkel äri on jaoks kõige tähtsam ellu jääda,» selgitas Tolstaja.