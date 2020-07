Kohus: ameti tegevus Linnamäe hüdrojaama vaidluses on silmakirjalik

Kohus märkis keskkonnaameti tegevust taunides, et nii võib amet taotluse lahendamisega venitades saavutada omale soovitud tulemuse, kuid selline ei ole seadusandja tahe. Kohus jättis jõusse Linnamäe hüdroelektrijaama esmase õiguskaitse, mille alusel on jaam alates möödunud aasta septembrist kuni tänaseni töötanud.

«Jõelähtme vald on väga huvitatud Linnamäe paisjärve säilimisest, kohalike elanike poolt on kogutud jaama toetuseks üle kahe tuhande allkirja,» ütles Kai Rimmel. «Antud juhul ei kaalu keskkonnahuvid, või täpsemalt keskkonnaameti huvid, üles meie kodukandi majanduslikke ja sotsiaalseid huve. Paisuga seotud vaidluse lahendaks hästi ära kaitsekorralduskava muutmine ning lõheliste kaitsealaks oleva jõelõigu lühendamine.»

«Taotlesime keskkonnametilt tegevusloa pikendamist juba peaaegu aasta tagasi, kuid pole tänaseni mingit otsust saanud,» ütles Wooluvabrik OÜ juhatuse liige Vahur Kivistik. «Kuigi kohtu otsusega saame praegu tegevust jätkata, ei too see veel lõplikku lahendust. Jabur vastasseis Keskkonnaametiga jätkub, kusjuures mälestisena kaitse all oleva jaama säilitamist nõuavad nii Muinsuskaitseamet ja kui ka Jõelähtme vald. Pole normaalne, et riigiasutused peavad omavahel kohtus vaidlema, siin on vaja valitsuse konkreetset otsust.»