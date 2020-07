Ratas Mustamäe lasteaia skandaalist: mulle kirjutamine pole kindlasti põhjus, miks vabandust paluda

«Peaministri poole pöördub sadu inimesi ja minu jaoks on nendelt tagasiside saamine ja nende kirjadele vastamine demokraatliku riigi tervitatav osa. Olen Kadri Tennosaare kirjale vastanud. Kinnitasin talle, et mulle võib alati kirjutada ja küsimusi esitada ning see pole kindlasti põhjus, miks vabandama peab. Vastavalt tema palvele olen kõnealuse postituse Facebookist eemaldanud,» lausus Ratas.