Merenduse lühiuudised

Tallinna Sadam avab D-terminali uue hoone

Aastas kuut miljonit reisijat teenindav Eesti suurim merevärav sai 18,5 miljonit eurot maksnud ümberehitusel uue ja tänapäevase välimuse ning keskkonnasõbralikke energialahendusi kasutava hoone kogupind suurenes ligi kaks korda, 14 000 ruutmeetrini. Valminud terminalihoones on reisijate kasutuses suuremad oote- ja istumisalad, lisandunud on laste mänguväljak ning rohkem on ruumi kohvikutele ja kauplustele. Reisijamugavuse kõrval oli D-terminali uuendamisel prioriteet säästlikkus, näiteks katab hoone energiavajaduse osaliselt päikeseelekter ning sisekliima juhtimine käib välistemperatuurist sõltuvalt automaatselt. Rekonstrueerimine algas 2018. aastal, ehituse peatöövõtja oli Nordecon. PM

Tallink tõi eriristlusega soomlased Saaremaale

Sel nädalal väisas Saaremaa süvasadamat ainus tänavu saart külastav ristluslaev. Tallink Grupi Victoria I tõi saarega tutvuma 1023 reisijat Helsingist. Osa erisõidu reisijaid tutvus bussiekskursioonil Saaremaa vaatamisväärsustega, teine osa suundus Kuressaarde, et omal käel linnas ringi vaadata. Kui reisijate tagasiside on positiivne ja nõudlus ja huvi püsib, lubas Tallink selliseid reise korraldada ka tulevikus. Koroonakriisi tõttu on tühistatud 209 Eestisse saabuma pidanud ristluslaeva reisi. Tallinnasse on jõudnud vaid kaks ristlusfirma Aida laeva, kuid need tulid ilma reisijateta, et laevu punkerdada ning muid varusid täiendada. PM

225 710 sõiduautot ja 117 372 veoautot on TS Laevad tänavu poole aastaga üle mere vedanud.

Paljassaares algasid slipi ehitustööd

Katariina kai kõrval Paljassaare poolsaarel algas kauaoodatud paatide veeskamiskoha ehitus. Peale slipi rajatakse juurdepääsutee koos valgustusega, parkla ning ujuvkai. Ehitab Insenerehituse AS, tööde maksumus on 211 138 eurot ja valmimise tähtaeg on 31. oktoober 2020. PM

Rukki kanali süvendus maksab 379 000 eurot