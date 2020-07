Sõõrumaa plaanib Porto Franco eeskujul riigilt laenu küsida

Sõõrumaa tõdes «Aktuaalsele kaamerale», et pankadelt on praeguses majandusolukorras raske rahastust saada ning tõenäoliselt esitab ta laenutaotluse ka riigile: «Eks ma üks võib-olla kuu aja jooksul tulen välja sellega, see ei ole niisama lihtne. Arvan, et Porto Franco ja teised, kes kõik on saanud, on tegelikult kuid tööd teinud selleks.»