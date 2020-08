Suursaadik astus Eesti valitsuse poliitika tõttu ametist tagasi

Välisministeeriumi pressiesindaja sõnul kutsus riigipea Tiido tagasi tema isikliku sooviavalduse alusel.

66-aastase Tiido sõnul on lahkumisel kaks põhjust: kõrge vanus ja eriarvamused praeguse Eesti valitsusega, vahendas Yle.

«Minu maailmavaade erineb nii palju meie praeguse valitsuse maailmavaatest. Arvasin, et kui nemad tagasi ei astu, siis võib-olla on kõige parem, kui mina astun tagasi,» rääkis Tiido Ylele.

Ta lisas, et eriti häirivad on EKRE avaldused.

«Nad ahendavad või on juba ahendanud Eesti rahvusvahelisi konkurentsitingimusi. Ja nad on ka Eesti ja Soome suhteid halvendanud, nagu kõik teavad,» ütles Tiido.

Ta mainis muuhulgas mullust juhtumit, kus EKRE tollane esimees siseminister Mart Helme kritiseeris teravate sõnadega Soome valitsust ja nimetas peaminister Sanna Marini «peaministriks saanud müüjatüdrukuks».

«Jah, nad võivad arvata, et nad ütlevad seda Eestis ja eesti keeles ja kohalikus raadios, ja et nad teevad seda sisepoliitilistel eesmärkidel. Kuid kõik teavad kõike. Ja kui diplomaatidel on vaja näiteks Soomelt mingit abi küsida, siis pärast selliseid avaldusi on väga raske soomlastelt seda abi küsima minna,» selgitas Tiido.

Tiido osutas ka sellele, et eelmiste valitsuste ajal olid peaministrid Jüri Ratas ja Juha Sipilä omavahel tihedas kontaktis.

«Ma ei usu, et Eesti peaministril oleks praegu võimalik sama lihtsalt Soome peaministrile helistada ja öelda, et midagi tehakse koos,» ütles suursaadik.

Harri Tiido on siiski seisukohal, et riikide vahelistele suhetele pole mingit püsivat kahju tehtud, vaid see on ajutine olukord. Ta peab suhte muutumist Soome ja Eesti valimistulemuste loogiliseks tagajärjeks.

«Põhimõtteliselt nihkus Eesti valitsus pärast eelmisi valimisi paremale, Soome valitsus vasakule. [...] Nende ühisosa on tänapäeval kitsam. Kuid nii Eestis kui ka Soomes on valitsus seaduslik, kui see moodustatakse demokraatlike, seaduslike valimiste alusel,» nentis Tiido.

«Ja see on minu probleem, kui mulle see [praegune valitsus] ei meeldi ja kui ma ei taha seda esindada,» lisas ta