Pühapäev toob hoovihma ja päikesepaistet

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub põhjakaarest läänekaarde 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 6-11, rannikul 12-16 kraadi.

Peipsi järvel puhub öö hakul põhjakaaretuul, pärast keskööd pöördub tuul läänekaarde kiirusega 3-8 m/s. Lainekõrgus on on 0,3-0,8 meetrit. Ilm on sajuta ja peamiselt hea nähtavusega. Sooja on 10-12 kraadi.