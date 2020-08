Elron mõtleb jalgrattapileti kehtestamisele

Esialgu pole veel jalgrattapileti kehtestamine täpselt paigas, ent tulevikus tuleb jalgrattaga reisides tõenäoliselt lisa maksta. «Me oleme seda arutanud ja tõenäoliselt see ühel hetkel on mõistlik ära teha, sest tõesti, rong on ikkagi inimeste vedamiseks mõeldud ja ühel hetkel saab kaupa seal nii palju, et inimesed enam peale ei mahu ja midagi tuleb ette võtta,» kommenteeris Kongo Rahvusringhäälingule.