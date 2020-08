Kokk: kultuurimälestiste korrashoid vajab selget plaani

«Kuigi muinsuskaitseseadus paneb kultuurimälestise säilitamise kohustuse maaomanikule, ei tea riik maaomanikuna, kui palju töid tal selleks teha tuleks, kui palju need maksma läheksid ning millised mälestised vajavad korrastamist kõige pakilisemalt,» selgitas Kokk. «Ainuüksi keskkonnaministeeriumi valitsetaval maal on ca 2000 kultuurimälestist, aga neid leidub ülejäänudki riigimaal. On ilmselge, et kõiki mälestisi riik ühekorraga korda teha ei suuda. Seepärast vajame selget ja läbimõeldud plaani, kuidas edasi minna.»