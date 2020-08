Antell tõi aga oma kommentaaris välja, et EKRE mõju Eesti välispoliitikale on nende euroskeptilisest retoorikast hoolimata olnud marginaalne. Selle üheks näiteks on see, et nii kaitse- kui ka välisministri portfell on Eesti senise välispoliitika peamise kujundaja Isamaa käes. «Isegi kaitseminister Jüri Luik ütles, et võttis tööpakkumise vastumeelselt vastu tagamaks, et senist kaitsepoliitikat ei kahjustata.»