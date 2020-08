Rahvatervise juht soovitab lähiajal suurürituste ärajätmist

«Kriisist välja tulles on valitsus järk-järgult piirangutest loobunud, sest seda lubas varasem epidemioloogiline olukord Eestis – ka Tartus. Meie kõigi soov oli taastada võimalikult tavapärane elu,» ütles Postimehele sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhtaja Heli Laarmann.

Ta meenutas, et enne eelmise nädala lõppu oli Covid-19 haigestumise tase madal ning põhiliselt andsid tooni riiki sisse toodud juhtumid. «Juuli keskpaigast on tänu heale epidemioloogilisele olukorrale saanud toimuda avalikud üritused siseruumides 50 protsendi täituvusega ja maksimaalselt 1500 osalejaga. Välitingimustes on olnud võimalik isegi kuni 2000 inimese osavõtt üritusest,» märkis Laarmann.