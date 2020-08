Kuressaare haigla ja hooldekodu kehtestasid taas külastuskeelu

Külastamine on lubatud juhul kui külastaja on terve ning patsiendil või tema pereliikmel puudub kokkupuude mõne koroonakontaktsega viimase 14 päeva jooksul. Kui patsiendil pole respiratoorset haigust ega palavikku üle 37,5. Ja kui patsient või mõni tema pereliige pole viibinud kõrge nakatumismääraga riigis viimase kahe nädala jooksul.

«Leidsime, et parem on olla siinkohal konservatiivsem - humaansetel põhjustel võib haiget külastada kokkuleppel raviosakonnaga, aga püüame minimeerida riski, et tänasel eelkõige puhkuste ning noorte aktiivse suhtlemise perioodil - meie haiged ja personal ei saaks kahjustatud,» selgitas Postimehele otsuse tagamaid Kuressaare haigla juhatusse kuuluv Märt Kõlli. «Konservatiivsema haigete külastamise reegli leevendame niipea kui Eesti viiruseleviku näitajad taanduvad,» lisas ta.