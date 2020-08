Toorvee kvaliteet Ülemiste järves püsib hea

Ülemiste järvest saab oma joogivee pea 90 protsenti Tallinna elanikest. Kuigi pinnavesi vajab enne võrku suunamist põhjalikku puhastamist aasta läbi, on veepuhastusjaama jaoks väljakutsete rohkeim aeg suvi. Tänavu on toorvee kvaliteet hoolimata soojast suvest siiski püsinud suurepärane, teatas Tallinna Vesi.

Tallinna Vee tootmisdirektor Aleksandr Timofejev ütles, et kui tavaliselt toorvee kvaliteet suvel pisut langeb, sest soojas vees armastavad kasvada taimed ja vohab plankton, siis tänavu suvel kinnitavad arvukad analüüsid, et toorvee kvaliteet on parem.

Tallinna Vesi avalikustas äsja ka esimese kuue kuu tootmistulemused, millest ilmneb, et joogivee kvaliteet on ka tarbija kraanis suurepärane. Kui eelmise aasta samal ajal oli vastav näitaja 99,5 protsenti, siis tänavu ei ole võetud proovide seas mitte ühtegi mittevastavust ja joogivee kvaliteet on 100 protsenti.

Timofejevi sõnul mõjutab vee kvaliteeti oluliselt ka torustike seisukord, piirkonna ja konkreetse hoone veetarbimine, vee temperatuur võrgus ja kloori sisaldus joogivees. Joogivee kvaliteedi parendamiseks on Tallinna Vesi teinud investeeringuid ka oma pumplatesse, viimase aasta jooksul on tehnoloogiliselt täiustatud Sütiste pumplat ja ümberehitus on lõppemas Kolde tänava pumplas.