Suur suvekuumus naaseb: nädala lõpp võib tuua kuni 28 plusskraadi

Kolmapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sadu võib kohati tugev olla ning on äikeseoht. Väiksem on saju tõenäosus Lääne-Eestis. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib hoovihma sadada. Puhub läänekaare tuul 3-8 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 3-9 m/s. Öösel on sooja 9-14, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 3-9 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 21-26 kraadi.