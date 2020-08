Peaminister Covid-19 levikust: tuleval neljapäeval võib arutelu toon muutuda

«Valitsus koos ametkonna ja teadlastega jälgib koroonaviiruse olukorda tähelepanelikult, et olla valmis koheselt reageerima. Senistel valitsuse istungitel on olnud rõõm tõdeda, et levik püsib madal ja Eestimaa inimesed hoiavad valvsust,» kirjutas Ratas sotsiaalmeedias .

«Tuleval neljapäeval võib arutelu toon muutuda,» hoiatab ta. Ratas tõi välja, et eelmise reede seisuga oli Eesti nakkuskordaja 2,6 - juulikuu alguses oli see 1,0.

«Eelmise nädala jooksul on haigusjuhtumeid lisandunud 43, nendest koguni 24 Tartumaal. Teistmoodi sunnivad olukorrale vaatama ka siin ja seal avalikult ilmuvad näited selle kohta, et koroonaviirus on eestimaalaste meelest läinud,» mainis Ratas. Ta täiendas, et koroonaviiruse leviku kasvu tähendust näeb Tartus.