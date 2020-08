Tervise lühiuudised

Koroonaviirus tegi kevadise leviku ajal Rootsis suuremat laastamistööd kui üheski teises Skandinaavia riigis. Aprilli keskel registreeriti Rootsis 1333 koroonasurma, Soomes 75. Statistika kohaselt oli eriti muserdav rootsisoomlaste käekäik. Neist paljud tulid Rootsi 1960.–70. aastatel õnne otsima ning tegid tervist kahjustavaid töid. Nüüd on nad jõudnud pensioniikka ning moodustavad rootsi elanikkonnast haiguste suhtes enim vastuvõtliku kogukonna. Nakatunute seas on esireas ka migrandikogukondade esindajad Etioopiast ja Somaaliast. Noorte ja aktiivsete võõrtööliste elamis- ja töötingimused on loonud soodsa pinnase viiruse levikuks. Rootsi peaepidemioloogi Anders Tegnelli sõnul on nakkusele vastuvõtlikkuse ja haigestumise juures suur roll sotsiaalmajanduslikul staatusel, elutingimustel ja kaasuvatel haigustel.