Kevadtorm. Foto on illustratiivne

Briti uuringufirma YouGov viis aprillis 14 Euroopa riigis läbi küsitluse, millisena nemad Euroopa Liitu näevad. Muuhulgas selgus, et vähemalt kahes ELi liikmesriigis on ülekaalus need, kes kriisis Eesti abistamist õigustatuks ei peaks.