Fotod ⟩ Muusikafestivalilt kogutud konidest meisterdati aerulaud

Pärast esimest I Land Sound festivali 2017. aastal täheldasid korraldajad, et vaatamata paljudele festivali alale paigutatud prügikastidele, kattis ürituse lõppedes Illiku laidu koniloor. Ürituse korraldajad koristasid küll konid maast, kuid peakorraldaja Paap Uspenski sõnul sooviti jõuda lahenduseni, et külastajad ei viska konisid üldse maha.

Konilaua alumise osa valmistas paadimeister ja elukutseline surfar John Kaju, jättes laua pealmisele osale süvise, kuhu kunstnik Ines-Issa Villido paigutas konidest kokku kleebitud illustratsiooni. Ines-Issa Villido sõnul kulus tal selle teose valmimiseks umbes 60 tundi tööd ja umbes 4 kg konisid. «Ma väga loodan, et järgmistel aastatel näevad tuhanded I Land Sound festivali külastajad konilauda ja saavad aru, et isegi kui üks koni tundub väike ja ohutu, siis see kogus, mis pärast festivali maha jääb on ikkagi päris suur. Usun, et saame selle projektiga nii mõnegi konide maha viskaja käitumist parandada,» lisas Villido.