Rakvere haigla kehtestas külastuskeelu

Patsientide külastamise keeld hakkab Rakvere haiglas kehtima alates homsest. «Seoses koroonaviiruse COVID-19 võimaliku levikuga on Rakvere Haiglas kehtestatud patsientide külastamise piirang. Patsientidele on lubatud pakkide toomine haigla registratuuri.»

Kui patsiendi külastamine on vältimatu, on see lubatud äärmisel vajadusel ühel lähisugulasel ning peab olema eelnevalt raviosakonnaga kooskõlastatud. Külastaja peab olema teadaolevalt terve ning mitte omama kokkupuutejuhtumeid Terviseameti kodulehel viidatud nakkusriski sündmustega.