Kadrioru Pargi juhataja Ain Järve teavitas, et teistelt linnaosavalitsustelt täpsed andmed veel puuduvad, kuid ainuüksi Haabersti linnaosavalitsus on toonud kahe nädala jooksul loomade krematooriumi kokku 450 kilo teetigusid, edastas linnavalitsus.

Lusitaania teetigu on hiidnälkjas, kes tekitab suurt kahju koduaias, rohealadel ning põllumajandus- ja loodusmaastikel. Lusitaania teetigu jõudis Eestisse tõenäoliselt aiandustööstuse kaudu ning selle aklimatiseerumist on soodustanud viimaste aastate soojad talved. Praeguseks on lusitaania teeteod jõudnud arvatavasti Tallinna igasse linnaossa.