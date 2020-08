Päästeameti kinnitusel on Beiruti sarnase katastroofi tõenäosus Eestis väike

«Eile õhtul Beirutis toimunu katastroof on morsipidu selle kõrval mis võib iga hetk juhtuda Tallinnas,» kirjutas Ernits. «Beiruti sadama väetiseterminalis plahvatas 2750 tonni ammooniumnitraati. Muuga sadamas on aga neli kuppelladu, neist igaühes kuni 18 000 tonni ammooniumnitraati. Kui selline ladu plahvatab, on tagajärjed samad kui Hiroshima tuumapommil. Kuid selliseid ladusid on Muuga sadamas mitte üks, vaid neli,» kirjeldas ta.