Terviseamet ei soovita Stroomi rannas supelda

Tallinna Stroomi rannast võetud suplusvee seireproovi tulemused näitavad, et vee kvaliteet mikrobioloogiliste näitajate osas on halvenenud, edastas terviseamet.

Veeproovist tuvastati nii soole enterokokkide kui ka Escherichia coli kõrgenenud sisaldused. Tegemist on bakteritega, mis elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Nimetatud baktereid seiratakse, sest need on head indikaatororganismid võimaliku fekaalse reostuse tuvastamiseks.