ERNA Matk stardib tänavu juba 21. korda

«Hea meel on tõdeda, et selle aasta põnevate aegade taustal saime ERNA korraldusmeeskonna õigel ajal kokku ja kaks kuud on läinud tiheda suhtlemise ja tegutsemise tähe all, et pakkuda ka sel aastal ernalistele unustamatut elamust ja kogemust. Tegevuspunktid on kokkuvõte 20 viimase aasta ERNA matkade parimatest punktidest - seega nii mõnelegi osalejale võib mõni tegevuspunkt olla vana hea tuttav eelnevatest aastatest. Traditsiooniliselt on ERNAl veeületusega seotud ülesanne, kõrg- ja madalseiklusrada ning alati emotsioone pakkuv ERNA gurmee, sõnas ERNA Matka peakorraldaja Monika Ojala pressiteate vahendusel.