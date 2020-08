Kevadel riiklikust laenust ilma jäänud majaomanikud ja ühistud saavad uue võimaluse

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas lausus ministeeriumi pressiteate vahendusel, et kuna sel aastal jagatakse toetusi kahes voorus, siis esimeses voorus rahastuseta jäänud ühistud ei pea järgmist aastat ootama jääma. «Teises voorus on praegu suur osa taotlejatest need, kes küsisid abi ka esimesest taotlusvoorust. Nii et esimesest voorust eitava vastuse saanud või joone alla jäänud ühistud saavad toetust erakorralisest taotlusvoorust,» sõnas minister.