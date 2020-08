Kohus märkis, et Khalilovi väide, et ta ei sõitnud 200 km/h, ei tähenda, et talle esitatud kahtlustus poleks põhjendatud. «Esiteks tuleb nentida, et A. Khalilov ise tunnistas maakohtus, et spidomeetrit ta ei vaadanud. Teiseks kinnitavad mitmed tõendid seda, et tema auto kiirus oli lubatud sõidukiirusest märkimisväärselt suurem», märkis kohus.