Tallinn ehitab 2,3 miljoniga Nõmme gümnaasiumile spordihoone

Ehituslikult on spordihoone kivimaterjalist segakonstruktsioon, kus kandvaks on betoonpostid ja osaliselt betoonplokkseinad. Katuslagi on liimpuittaladel ja kandvast profiilplekist, osaliselt ka raudbetoonpaneelidest. Soojustusmaterjaliks on mineraalvill ja fassaadikatteks puitlaudis. Hoone aknapinnad on lahendatud klaasfassaadidena. Fassaadis on dekoratiivelementidena liimpuitu ja komposiitplaadist katteid.